Ankara’da Başında 52 Bin Köpek Var

SOKAK KÖPEKLERİ PROBLEMİ SÜRÜYOR

Yurt genelinde devam eden başıboş sokak köpeği sorunuyla birlikte vatandaşların rahatsızlıkları artıyor. Meclis’ten geçen yasaya göre bu köpeklerin sokaklardan toplanarak güvenli bir barınağa yerleştirilmesi gerekiyor. Ancak bazı vatandaşlar, köpeklerin toplatılmasına karşı çıktı ve eylemler düzenleniyor. Özellikle Ankara’da yaşanan başıboş köpek durumu gün geçtikçe büyüyor.

ANKARA’DAKİ KÖPEK SAYISI VE BAKIM EVLERİ

Ankara Valiliğinde gerçekleşen İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı, kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’daki sokakta yaşayan köpek sayısının yaklaşık 52 bin civarında olduğunu aktardı. Mahalli idare ve belediyeler bünyesinde 17 hayvan bakımevi bulunduğunu belirten Şahin, Ankara’nın çeşitli belediyelerine ait bakımevlerine de kanun dahilinde izinlerin verildiğini ifade etti. Aynı zamanda, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan ve diğer bazı belediyelerin izin süreçlerinin devam ettiğini ve proje süreçlerinin sürdüğünü vurguladı.

BARINAK KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Vasip Şahin, mevcut hayvan bakımevlerinin kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu söyledi. Ayrıca, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak özel hayvan bakımevleri kurulması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Üç ayda 7 bin 452 köpeğin sokaktan toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini aktaran Şahin, “İnsan eşref mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Ama hayvanlar da canlı olarak insanlara emanet edilmiştir,” dedi. Şahin, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların mevzuata göre şekillendirildiğine dikkati çekerek, bu hayvanların insanlara ve çevreye zarar vermeye başlaması durumunda gereken tüm yetkilerin kullanılmak zorunda olduğunu belirtti. Sokak hayvanlarıyla ilgili sıkıntılar dolayısıyla vatandaşların alışverişe, okula, herhangi bir aktiviteye gitmekte zorluk yaşamaması gerektiğini vurguladı.