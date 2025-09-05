Gündem

Ankara’da Eş Katliamı Meydana Geldi

KAN DONDURAN CİNAYET ANKARA’DA MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi’nde bir apartman dairesinde korkunç bir cinayet gerçekleşti. Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 53 yaşındaki Hüseyin Ü., boşanma aşamasındaki eşi 42 yaşındaki Müesser Ü.’nün yaşadığı eve gitti.

İkili arasında bilinmeyen bir neden yüzünden bir tartışma başladı. Hüseyin Ü., çocuklarının da bulunduğu ortamda eşi Müesser Ü.’ne tabancayla ateş açtı. Sonrasında, kendisini polise ihbar eden Hüseyin Ü., eşini öldürdüğünü bildirdi.

Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Yapılan incelemelerde, Müesser Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi gerekli çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayı takip eden Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç aleti olan silahıyla birlikte Hüseyin Ü.’nü yakalayarak emniyetteki işlemlerine devam ediyor. Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü aktarılıyor.

