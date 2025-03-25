Ankara’da Eylem Yasağı Süresi Uzatıldı

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN YASAK DUYURUSU

Ankara Valiliği, il genelinde gerçekleştirilecek olan gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarına yönelik alınan sınırlama kararını 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59’a kadar uzatıyor.

GEREKEN TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, “İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59’a kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.