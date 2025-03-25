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Ankara’da Eylem Yasağı Süresi Uzatıldı

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ANKARA VALİLİĞİ’NDEN YASAK DUYURUSU

Ankara Valiliği, il genelinde gerçekleştirilecek olan gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarına yönelik alınan sınırlama kararını 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59’a kadar uzatıyor.

GEREKEN TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, “İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59’a kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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