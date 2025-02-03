Ankara’da Genç Kadını Kaçırma Girişimi

OLAYIN GERÇEĞİ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, 21 yaşındaki A.A., H.N.K. adlı kadını ve köpeğini darbedip kaçırmaya çalıştı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde gece geç saatlerde gerçekleşti. İddialara göre, A.A., 06 PGM 76 plakalı otomobiliyle caddede köpeğini gezdiren H.N.K.’nin yanına yanaştı.

ŞİDDET VE KAÇIRMA GİRİŞİMİ

Otomobilden çıkan A.A., kadın ve köpeğe saldırarak darp etti. Kadını saçından çekip gücünü kullanarak zorla otomobile bindiren A.A., elinden bırakmak istemediği köpeğe de tekmeler savurdu. Bu sırada kadının yardım çığlıkları, çevredeki mahalle sakinlerinin dikkatini çekti ve tepki göstermelerine neden oldu. Birçok kişi pencerelere ve balkonlara çıkarken, bir kısmı da sokağa çıkarak durumu protesto etti.

KADININ KAÇIŞ ANI

H.N.K., kalabalığın tepkileri arasında otomobile binerken bir fırsat yakaladı ve A.A.’nın aracı hareket ettirmeye çalıştığı esnada otomobilden kaçmayı başardı. Ancak kaçış anında dengesini kaybedip düşerken başını kaldırıma çarptı. Mahalleliler kadının çevresinde bir çember oluşturarak durumu destekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine çağrıldı. Yaralı kadın, Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak köpek olay yerinden kayboldu.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, yaralı kadının ve çevredekilerin ifadelerine başvurduktan sonra A.A.’nın saklandığı yeri tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda, kaçan şüpheli otomobilinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.