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Ankara’da İki Kardeş Defnedildi

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KEÇİÖREN’DE SKANDAL OLAY

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulanan üç çocuğunun bileklerini kesti. Anne daha sonra dışarı çıkarak bağırmaya başladı.

İKİ ÇOCUKTAN ACILAR

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Afra Sümeyye Dereci ile kardeşi Muhammet Ali Dereci’nin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ağır yaralı olan abla Aybüke Beyza Dereci ise ilk müdahaleden sonra hastaneye gönderildi. Yoğun bakımda tutulan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Olay sonrasında gözaltına alınan anne Dereci, mahkemeye çıkarıldığında ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Hayatını kaybeden çocuklardan Afra Sümeyye Dereci (10) ve Muhammet Ali Dereci’nin (7) cenazeleri, Kartal Kavaklı Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan baba, gözyaşları içinde tabutlara sarıldı.

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