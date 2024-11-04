“Ankara’da Kılıç Balığından Cağ Kebabı”

ANAYDAN YENİ BİR LEZZET

Ankara’da deniz mahsulleri restoranı işletmeciliği yapan Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, 75 kiloluk kılıç balığından cağ kebabı yaptı. Mesleğe çırak olarak başlayan şefler, 25 yıldır hizmet veriyor. Restoranlarının menüsüne ekledikleri bu yeni yemekle, misafirlerine farklı bir deneyim sunmayı hedefliyorlar. Daha önce balıktan künefe, levrek şiş, simit levrek, orkinos döneri ve ahtapot döneri hazırlayan şefler, şimdi kılıç balığından cağ kebabı yapmanın heyecanını yaşıyor.

DENİZ ÜRÜNLERİYLE YENİ İNOVASYONLAR

Şef Faruk Gezen, deniz ürünleri üzerine yarattıkları farklı lezzetlerden söz ediyor. Gezen, “Son zamanlarda balık döner ve ahtapot döner yaptık. Bugün de farklı bir çılgınlıkla kılıç balığından cağ kebabı yapacağız. Daha önce misafirlerimize çok farklı lezzetler sunduk. Balıktan simit ve künefe yapmıştık” diyor.

KÜLTÜREL LEZZETLERİ BİRLEŞTİRİYORLAR

Faruk Gezen, cağ kebabının Erzurum’a özgü bir yemek olduğuna işaret ederek, “Daha önce balıktan döner yaptık ve ‘Neden cağ kebabı olmasın’ diye düşündük. Tepkiler çok ilgi çekici oluyor. Bence insanlar şaşırmak istiyorlar, biz de onları şaşırtıyoruz” ifadesini kullanıyor. Şef Gezen, sosyal medyanın kendilerine sağladığı geniş kitlelere ulaşma fırsatını da vurguluyor. “Bitlisliyiz. O yüzden yakında balıktan büryan kebabı yapacağız. Trabzon’dan hamsili pilav, Ege’den zeytinyağlı yapıyoruz. Türkiye’nin her bir köşesinde ayrı güzellikte lezzetler var. Biz de başkent olarak ortadayız, hepsini birleştiriyoruz” şeklinde ekliyor.

Faruk Gezen, bir şeyden ilham aldıklarını ancak taklit etmediklerini de belirtiyor. Kılıç balığından yaptıkları cağ kebabını ilk kez sunmalarının mutluluğunu yaşıyorlar. Müşterilerin bu yeni lezzeti beğendiğini ifade ediyor.