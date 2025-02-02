Ankara’da Kumar Kaybı Sonrası Cinayet

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi’nde, Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği’nde yaşanan olayda, 24 yaşındaki Ali Giraç, dernekte kumar oynayıp para kaybedince akrabası 45 yaşındaki Mustafa Demir’den borç istedi. Ancak olumsuz bir yanıt alan Giraç, öfkeyle evine döndü ve pompalı tüfekle geri döndü.

Saldırı ve Sonrası

Giraç, derneğe döndüğünde Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.’ye ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralandı, B.D. ise saklanarak yaralanmadan kurtuldu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında, Mustafa Demir Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Demir kurtarılamadı.

Ali Giraç’ın Yakalanması

Saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali Giraç, çok sayıda suç kaydı olan bir kişi olarak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bu trajik olay, dernek üyeleri arasında büyük bir şok etkisi yarattı.