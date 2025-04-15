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Ankara’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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KAZA ANINDA HAREKETLİ DAKIKALAR

Akşam saatlerinde, Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Doğukent Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Çankaya’dan Mamak istikametine giden bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve yolcusu savruldu.

Kaza sonrası durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını belirlerken, diğer yolcunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

POLİSİNCİ NCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından, polis ekipleri olayla ilgili detaylı incelemeler başlattı. Bu trajik olay, motosiklet kazalarının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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