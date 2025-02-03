Ankara’da Müthiş Kaçırılma Girişimi Önleniyor

DEHŞET ANLARI ANKARA POLATLI’DA YAŞANDI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Genç bir erkek, bir kadını otomobille kaçırmaya çalıştı ve mahalleli kadını kurtarmak için harekete geçti. Olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Geç saatlerde Kurtuluş Mahallesi’nde, Battalgazi Caddesi’nde gerçekleşen bu olayda, iddialara göre A.A., 06 PGM 76 plakalı aracıyla köpeğini gezdiren H.N.K.’nın yanına durdu. Otomobilden inen şüpheli, genç kadına saldırarak, onunla birlikte olan köpeği de darbetti.

MAHALLELİNE YARDIM GÖSTERDİ

Şüpheli, kadını saçından çekerek, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Bu esnada kadının elinden bırakmak istemediği köpeğe de saldırdı. Kadının yardım çığlıkları, çevrede oturanların dikkatini çekti. Birçok kişi, pencere ve balkonlarına çıkarken, bazı vatandaşlar da sokağa çıkarak şüpheliye tepki gösterdi. Bu kalabalık karşısında, H.N.K. otomobilden kaçmayı başardı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Şüpheli otomobille olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak, H.N.K. çekildiği sırada düşerek başını kaldırma taşına vurdu. Olayı gören mahalle sakinleri kadının etrafında toplandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan köpek ise kayboldu.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinde yaralı kadının ve çevredekilerin ifadelerini aldı. Ardından, polisin yaptığı çalışmayla, kaçan A.A., bulunduğu otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.