Ankara’da Nefesler Tutuldu, Silah Kimi Vuracak?

NEFES KESEN BİR YENİ BÖLÜM

Kanal D’nin izleyiciler tarafından beğenilen dizisi Annem Ankara, bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile izleyenlerin heyecanını artırıyor. Başrollerinde Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) yer aldığı BKM imzalı dizide, olayların akışı oldukça sürükleyici. Hasan, Zuhal’in tepkileri karşısında ailesiyle ilgili geçmişe dönüp pişmanlık duyuyor. Ahmet Kaya’nın “İçimde Ölen Biri” şarkısıyla tanıtımı yapılan bölüm, “Hasan intihar mı ediyor?” sorusunu gündeme getiriyor. Tanıtımda ayrıca, Nazan’ın da başına silah dayandığı anlar dikkat çekiyor. Peki, bu silah kiminle ilgili patlayacak?

ZUHAL’DEN NAZAN’A GÖZDAĞI

Annem Ankara’nın tanıtımında Zuhal’in Hasan’a “Aile olmayı beceremiyorum diyordun ya, sen aile olmak istemedin” sözleri dikkat çekiyor. Ayrıca, Zuhal’in Nazan’a hapishanede gözdağı vermesi, dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağına dair büyük bir merak oluşturuyor.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün tarafından yazılan ve Faruk Teber’in yönettiği Annem Ankara, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor; başrol oyuncuları Korel ve Günsür’e, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler gibi isimler eşlik ediyor.

HER HAFTA YENİ MACERALAR

Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanıyor. Dizi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmaya devam ediyor ve her bölümde yeni olaylar ve sürprizlerle dolu bir deneyim yaşatıyor.