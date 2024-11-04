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“Ankara’da Olay: Ölü Taklidiyle Kurtuldu”

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Olayın Gelişimi

18 Şubat tarihinde Çankaya ilçesindeki Birlik Mahallesi’nde, Şehit Sadık Erişen Sokak üzerinde bir olay meydana geliyor. İddiaya göre, 28 yaşındaki Alper Aşma, sosyal medya üzerinden 33 yaşındaki E.S. ve onun 38 yaşındaki kuzeni F.S. ile tartışarak hakaret ediyor. Tartışmanın ardından F.S. ve E.S., Aşma’nın yaşadığı yeri ve telefon numarasını öğrenmek amacıyla kuzenleri Savaş Koç’a ulaşıyor.

Kuşku ve Tartışma

F.S. ve E.S., Koç’a Aşma’yı öldürmek için aradıklarını ve onun adresini öğrenmek istediklerini iletiyor. Ancak kuzeni Savaş Koç, Aşma’nın adresini vermemekte direnince aralarında tartışma başlıyor. Bu durumun ardından, saldırganlar iş yerini basarak Koç’u silahla başından vuruyor.

Kurtarma Süreci

Olaydan sonra F.S. ve E.S., kaçarak uzaklaşıyor. Savaş Koç, ağır yaralı bir durumda ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Bu olay, sosyal medyada başlayan bir tartışmanın ne denli tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.

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