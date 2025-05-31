Ankara’da Pazar Yerinde 1 Yaralı

ANKARA’DA KAPIŞMA: POMPALI TÜFEKLE SALDIRI
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Etlik Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde Abdullah Ü., kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Abdullah Ü., başından vurulduğu sırada çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATİ TEHLİKE
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Abdullah Ü., hastaneye sevk edildi. Yaralının durumu hakkında gelen bilgiler, tedavi sürecinin ciddiyetini ortaya koyuyor. Abdullah Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olayın ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin izini sürüyor.