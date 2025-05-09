Ankara’da Sağanak Yağış Etkili Oldu

ANKARA’DA SON DAKİKA DURUMU

Ankara’da şiddetli rüzgar ve sağanak hava koşulları, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmurla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ TRAFİĞİ AKSATTI

Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarını zor ve dikkatli bir şekilde kullanmak zorunda kaldı. Özellikle yoğun trafik bölgelerinde yağış sonucu uzun araç kuyrukları meydana geldi ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

RÜZGAR ZARARLARINI ARTIRIYOR

Belediye ekipleri, su baskınları nedeniyle etkilenen alanlarda temizlik ve kurtarma çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, rüzgarın etkisiyle birçok kafe ve restoranın dış mekan eşyaları devrildi. Bu durum karşısında vatandaşlar, güvenli bir alan bulmak için hareket etmeye başladı.

VALİLİK’TEN ÖNEMLİ UYARI

Ankara Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa bir süre etkili olacağını vurguladı. Muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği iletildi.