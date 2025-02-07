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Ankara’da Sahte İçki: 33 Ölümlü Kabus

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ANKARA VALİSİ KÖKLÜ BİR SORUNA DİKKAT ÇEKTİ

Ankara Valisi Şahin, son günlerde yaşanan sahte içki kullanımına bağlı vefat edenlerin sayısının 33’e ulaştığını ve hastanelerde tedavi gören 20 kişinin yoğun bakımda bulunduğunu aktardı. Bu durum, sahte içki kullanımının ciddi sonuçlar doğurduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

SAHTE İÇKİ KULLANIMININ SONUÇLARI

Yaşanan bu olay, toplum sağlığını tehdit eden sahte içki sorununun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Vali Şahin, bu konunun önemine vurgu yaparak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Sahte içkinin zararlarını azaltmak ve iyileştirmek için toplumsal farkındalık artması gerekiyor.

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