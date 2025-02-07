Ankara’da Sahte İçki Can Aldı: Uyarı

CEVAHPERİ KAHRAMAN’IN ANNESİNDEN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

Oğlunun yaşamını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Sevim Kahraman, “Kızıyordum ona. Çok kişi ölmüş, şu alkolü bırak dedim. Hiçbir şey demedi bana. İçenler ibret alsın. Bundan kurtuluş yok” ifadelerini kullandı. 25 Ocak akşamı Altındağ’daki evinde sahte alkollü içki tüketen 62 yaşındaki Celalettin Rumi Kahraman, fenalaşması üzerine hastaneye gitti. Ancak hastanedeki tedavisini yarıda bırakan Kahraman, eve döndü. Daha sonra tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Birkaç gün içerisinde üçüncü kez hastaneye giden Kahraman, 3 Şubat’ta hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Kahraman’ın cenazesi Cebeci Mezarlığı’na defnedildi.

ALKOLOK KULLANIMINA DİKKAT ÇEKİYOR

Sevim Kahraman, oğlunun sahte alkol kullandığından haberdar olmadığını dile getirdi. Oğlunun sürekli belirttiği uyarılara kulak asmadığını ifade eden Kahraman, “Çok üzgünüm. Başkaları içmesin bunu. Oğlumun kaçak alkol kullandığını bilmiyordum. Öldükten sonra öğrendim. Sürekli alkol içerdi ama sahte olduğunu bilmiyordum” şeklinde konuştu. Oğlunun alkol tüketimine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Kahraman, emekli olduktan sonra içki içmeye başladığını dile getirdi.

SON GÜNLERİNDEKİ HASTALIKLARINA YER VERİYOR

Oğlunun son günlerde sürekli rahatsızlandığını belirten Kahraman, diğer oğlunun hastaneye götürüldüğünü söyledikten sonra Celalettin’in eve döndüğüne tanıklık etti. “Hastaneden döndüğünde kendisine tuhaf bir şeyler oldu. Yardım isteyen çocuğa ‘Sadece bir yudum içki içtim, yere tükürdüm’ demiş” dedi. Tekrar hastaneye kaldırıldığında serum takıldığı ancak yine tedaviyi yarıda bıraktığı bilgisini paylaştı. Oğlunun gözlerinin görmediğini söylediği anları da aktaran Kahraman, yaşananları derin bir üzüntüyle anlattı.

ACILARINI PAYLAŞARKEN İBRET ALMA ÇAĞRISI YAPIYOR

Evladını kaybetmenin acısıyla sarsılan anne Kahraman, oğlunun ölüm haberiyle birlikte büyük bir şok yaşadığını belirtti. “Oğlumun öldüğünü düşünerek evde bağırdım. Beni dışarıya çıkardılar. Ambulans geldi, oğlumu hastaneye götürdük ama vefat etti” dedi. Kahraman, herkesin bu tür olaylardan ders çıkarması gerektiğine vurgu yaparak, “Buradan içenlere sesleniyorum. İbret alsınlar, içmesinler. Bundan kurtuluş yok” uyarısını yineledi.