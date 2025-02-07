Ankara’da Sahte İçki Kurbanı Celalettin Kahraman

HASTANE SÜRECİ

25 Ocak akşamı, Altındağ’daki evinde sahte alkollü içki tüketen 62 yaşındaki Celalettin Rumi Kahraman, birden fenalaşarak hastaneye gitti. Ancak hastanedeki tedavisini yarım bırakan Kahraman, evine geri döndü. Dönüşünün ardından tekrar sağlık durumu kötüleşen Kahraman, komşularının yardımıyla yeniden hastaneye sevk edildi. Fakat, burada da tedavisini ikinci kez yarıda bırakarak evine geri dönmeyi tercih etti.

SON KONUMLARI

Birkaç gün sonra, üçüncü kez rahatsızlanan Kahraman, komşularının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulan Kahraman, tüm müdahalelere rağmen 3 Şubat’ta yaşamını yitirdi. Kalp krizi teşhisi konulan Kahraman’ın cenazesi Cebeci Mezarlığı’nda defnedildi.

AİLENİN ACI PAYLAŞIMI

Oğlunun sahte alkol kullandığı konusunda bilgisi olmadığını belirten acılı anne Sevim Kahraman, “Çok üzgünüm. Başkaları içmesin bunu” ifadelerini kullandı. Son günlerde oğlunun sürekli rahatsızlık yaşadığını dile getiren Sevim Kahraman, “Diğer oğlum beni aradı. Ağabeyini hastaneye götürdüklerini söyledi. Oğluma orada serum takmışlar. Serum bitmeden hastaneden çıkıp eve gelmiş. Kendisini aradım, kısa bir süre sonra eve geldi. Önce ona kızdım, neden hastaneden geldi diye sordum. Üzerini çıkardı ve evde oturmaya başladı. O sırada kendisine tuhaf şeyler olmaya başladı. Yardım istemek amacıyla evin yakınındaki dükkanda çalışan çocuktan destek istedim. Eve gelen çocuğa ‘Sadece bir yudum içki içtim, yere tükürdüm’ demiş. Fenalaşınca tekrar hastaneye götürdük ama orada yine tedaviyi yarıda bırakıp eve döndü. Bu sefer durumu daha kötüydü. Fenalaşınca oksijen makinesini takmaya çalıştık. Hareketleri garipti, ne olduğunu anlamadım. Bana, ‘Gözüm görmüyor’ dedi. Tekrar aynı çocuktan yardım isteyerek eve gelmesini söyledik.” şeklinde konuştu.