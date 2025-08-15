Ankara’da Şehir Magandaları Dehşet Saçtı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde üzücü bir olay meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. İki tarafın diğer yakınları da işin içine girince, bu tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçakla yaralandı. Hakan Çakır maalesef hayatını kaybetti, yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden baba ve üç oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Tutuklu üç kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğrafların paylaşıldığı ortaya çıktı.

YAŞANAN TARTIŞMA

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Hakan Çakır’ın annesi Sevender Özkan Çakır, “Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Biz korktuk kızımla, panikledik. Oğlan konuşmaya başlayınca ben arkamızdan gelip de bizi sıkıştırıp öldürecekler dedim. Hakan’ı aradık. Hakan geldi. ‘Hayırdır kardeşim’ falan dedi. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca da o vurdu. Sonra toplu halde muhtarlığını oraya yığdılar. Hakan’ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullanmıştı çocuklar. Bebem öldü orada” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÖZLEMLER VE ŞAHİTLER

Ali D. ise, arkadaşı Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşinin eve giderken, merdivende oturan iki kardeşin önlerini kesip taciz ettiklerini ileri sürdü. Ali D., “Onlar da bağırıp yardım istiyor. Hakan gelince bunlar dağılıyor, kaçıyor. Sonra toplanıp, ellerinde bıçak dükkanı basıyorlar. Abisini, kendisini, babasını bıçaklayarak kaçıyorlar. Bunlar böyle kavgalı olduğu zaman bir anda çoğalıp, bir araya gelip, örgütlenip, daha önce canlı yayın açıp birinin kulağını kesen, mahallede silah sıkan çocuklar. Sosyal medyada zaten resimleri var. Uzun namlulu silahlar, bıçaklar, boyu kadar silahlarla beraber resimleri var. Yaptığı kötü şeyleri de zaten videoya çekip paylaşabilen bir grup bunlar. Korkuları yok. Daha önce de zaten böyle olaylarla karşılaştık” ifadelerini kullandı.