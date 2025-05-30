Ankara’da Şiddete Tepkiler Yükseldi!

SAĞLIKTA ŞİDDETE TAHAMMÜL YOK

Ankara Tabip Odası, sağlıkta şiddetin her biçimine karşı durduklarını belirterek, “Genç meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik bu saldırıya sessiz kalmıyoruz” açıklamasını yaptı. Resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, 27 Mayıs günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisinde görevli intörn hekimin hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmasını protesto etti. İş bırakan intörn hekimler Başhekimlik binasına yürüdü ve oturma eylemi gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı.

EYLEM VE DESTEK AÇIKLAMASI

Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği ile birlikte gerçekleşen eylemi ve grevi duyurarak, “Sağlıkta şiddetin herhangi bir türüne tahammülümüz yok. Genç meslektaşlarımıza, öğrencilerimize destek için oradaydık” açıklamasında bulundu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında kararlılığını vurgulayan Odası, bu konudaki duyarlılıklarını yineledi.