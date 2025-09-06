Ankara’da Şiddetli Yağış Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ankara’da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı, şehri olumsuz etkiliyor. Yoğunca etkili olan bu yağış cadde ve sokaklarda su taşkınları yaratırken, bazı yollar adeta göle dönüşüyor.

TRAФİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Yağış nedeniyle Anadolu Bulvarı’nda trafikte aksaklıklar meydana geliyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Şaşmaz mevkiinin de sağanak yüzünden göle dönmesiyle, yoğun trafiğin olduğu bu bulvarda ulaşım durma noktasına geliyor. Sonuç olarak uzun araç konvoyları oluşuyor.