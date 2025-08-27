Ankara’da SOLOTÜRK uçuşları olacak

Gündem

ANKARA’DA SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞLARI

Ankara Valiliği’nden gelen bilgilere göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK, 28-30 Ağustos tarihleri arasında keşif, prova ve gösteri uçuşları yapacak. Açıklamada, “Çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta, “gösteri” uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde gerçekleştirileceği belirtildi.

PILOTLARA UYARI

Başkentlilerin, şehir merkezi üzerindeki planlanan prova ve gösteri uçuşları sırasında oluşabilecek yüksek sesten rahatsız olmamaları gerektiği vurgulandı. SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olarak, F-16 savaş uçaklarının modern ve yüksek performansını sergileyen bir uçuş gerçekleştiriyor.

GÖSTERİLERİN PERFORMANSI

SOLOTÜRK ekibi, 20 dakikalık uçuşları sırasında 3,5 ton yakıt harcıyor. Gösterilerinde, minimum 200, maksimum ise 1200 kilometre hıza ulaşabilen SOLOTÜRK, “SOLOTÜRK kalkışı” ve “SOLOTÜRK tonosu” ile dünya çapında tanınan performans sergiliyor.

