ankara-da-tbmm-de-silah-sesleri

HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan TBMM Milli Egemenlik Parkı, sabah saatlerinde oldukça hareketli anlara tanıklık etti. İddiaya göre, taksiyle parka gelen bir kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli bir yetkiliyle görüşmek istedi. Ancak, Meclis’e girişine izin verilmeyen bu kişinin bir süredir ciddi ailevi sorunlar yaşadığı belirtildi.

POLİS MÜDAHALESİ

Gerilim dolu bir ruh haliyle parka yönelen şahıs, yanında taşıdığı silahıyla havaya üç el ateş etti. Silah sesleri çevrede yankılanırken, bölgede görevli Meclis polisleri hemen olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, telaşla silahını yere attı ve kaçmaya çalıştı. Ancak ekipler, kısa sürede duruma müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.