“Ankara’da Ters Yolda Kazada Hayat Kaybı”

TRAJİK KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÇİFT UĞURLANDI

Ankara’da ters yönde ilerleyen bir otomobilin sebep olduğu kazada, hayatını kaybeden Esmanur (35) ve Hakan İneci (42) çifti son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin, tatil için gittikleri 3 günlük Antalya macerası hayallerinin sonu oldu. Kaza, Ankara-Eskişehir kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde 3 Kasım sabahı yaşandı. Hakan İneci’nin kullandığı 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönde giden bipolar hastası Ramazan Güven’in kullandığı 27 SE 946 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR VE CENAZE TÖRENİ

Kaza sonucunda otomobillerin büyük hasar gördüğü olayda, Hakan İneci, eşi Esmanur İneci ve sürücü Ramazan Güven hayatını kaybetti. İneci çiftinin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. K.İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hakan ve Esmanur İneci’nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cimşit Camisi’nde öğlen vakti gerçekleştirilen cenaze namazına çiftin aile bireyleri ve yakınları katıldı. Yakınları, cenaze sırasında tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, Çimşit Mezarlığı’na defnedildi.

ANTALYA TATİLİ VE SON DAKİKA GÖRÜŞMELERİ

Hakan İneci’nin çalıştığı iş yerinde motor yağı satışı yaptığı ve bir marka tarafından ailece 3 günlük Antalya tatili kazanıldığı öğrenildi. Esmanur İneci’nin ‘Gitmeyelim’ dediği, Hakan İneci’nin ise ‘Çocuklara değişiklik olur, hava alırlar’ şeklinde cevap vererek tatilin yapılmasına ikna ettiği kaydedildi. Bu trajik kaza, sevdiklerini kaybeden aile için büyük bir acıya neden oldu.