Ankara’da Toplu Taşıma Düzenlemesi Devam Ediyor

ANKARA VALİLİĞİ’NİN TOPLU TAŞIMA DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR

Ankara Valiliği tarafından alınan karar ile kent genelinde uygulanan “toplu taşıma düzenlemesi” bugün de geçerliliğini sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, valilik kararı doğrultusunda bazı metro ve otobüs duraklarının hizmet vermeyeceğini açıkladı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişlerinin durdurulacağı belirtildi.

ODTÜ ÖNÜ VE KAMPÜSÜNDE SEFERLER DURUYOR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki duraklarda bulunan otobüsler de saat 19.00’dan itibaren yolcu indiremeyecek ve bindiremeyecek. Ayrıca, ODTÜ kampüsü içindeki otobüs ring seferleri de saat 19.00’dan itibaren hizmet vermeyecek. Bu düzenlemelerle ilgili ayrıntılar, saat 19.00’dan itibaren uygulanacak olan kuralları kapsamaktadır.