Ankara’da Toplu Taşıma Düzenlemesi Devam Ediyor

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR

Ankara Valiliği’nden alınan kararla, kentte birkaç gündür uygulanan “toplu taşıma düzenlemesi” bugünde geçerliliğini koruyor. EGO Genel Müdürlüğü, valilik kararı doğrultusunda belli metro ve otobüs duraklarının yolcu iniş ve binişlerine kapatılacağını duyurdu. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklama, yolcuları bilgilendiriyor.

KIZILAY VE ODTÜ DURAKLARINDA YOLCU HİZMETİ DURUYOR

Açıklamaya göre, Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereği saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruluyor. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüslerin de saat 19.00’dan itibaren yolcu indirip bindirmesi yasaklanıyor.

ODTÜ KAMPÜSÜ İÇİ SEFERLER YAPILMAYACAK

Bunun yanı sıra, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferlerinin de saat 19.00’dan itibaren hizmet vermeyeceği bildiriliyor. Açıklanan saatlerden itibaren düzenleme ile ilgili dikkatli olunması, yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerine yönelmesi öneriliyor.