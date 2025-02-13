ANKARA’DA TOPLU TAŞIMAYA YENİ ZAM

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar doğrultusunda; 16 Şubat itibarıyla tam biletin ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 13 TL olarak belirlendi. Ayrıca, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti de 350 lira oldu.

YÜKSELEN GİDERLER VE MALİYET ANALİZİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.