Ankara’da Trafige Şiddet: Kılıçla Saldırdılar

ŞİDDET OLAYI ANKARA’DA YAŞANDI

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde trafikte gerçekleşen bir tartışma, ciddi bir şiddet olayına dönüştü. Dört kişi, bir otomobilin önünü keserek araçtan inip sürücüye kılıç ve bıçaklarla saldırdı. Olayın anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıya karışan şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğunu belirtti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalayarak ters kelepçeyle gözaltına aldı.

YARALANAN VATANDAŞ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Saldırı sonucunda yaralanan sürücünün hastanede tedavi edilmekte olduğu bildirildi. Bakan Yerlikaya, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI VE TEPKİLER BÜYÜK

Olayla ilgili olarak adli bir soruşturma başladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, kamuoyunda geniş bir tepki topladı. Emniyet yetkilileri, benzer olaylara karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ettiklerini vurguladı.