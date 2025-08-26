Ankara’da Trafikte Saldırı: Kılıç, Bıçak

ŞİDDET OLAYI ANKARA’DA YAŞANDI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Karapürçek Mahallesi’nde trafikte yaşanan bir tartışma, belirgin bir şiddet olayına dönüştü. Dört kişi, bir otomobilin yolunu keserek sürücüye kılıç ve bıçaklarla saldırdı. O anlar, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olaya karışan kişilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğunu söyledi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler ters kelepçeyle gözaltına alındı.

YARALI VATANDAŞ HASTANEDE TEDAVİDE

Saldırı sonucunda yaralanan sürücünün tedavisi hastanede devam ediyor. Bakan Yerlikaya, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde bir ifade kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak adli süreç başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kamuoyunda büyük bir tepki oluşturarak olayın ciddiyetine dikkat çekti. Emniyet yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşmamaları adına sıfır tolerans politikası izleneceğini vurguladı.