Gündem

Ankara’da Uygun Fiyatlı Et Satışı Başlıyor

ankara-da-uygun-fiyatli-et-satisi-basliyor

RAMAZAN BEBAKETİ ANKARA’DA BAŞLIYOR

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında… 3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etler Ankaralılarla buluşacak. Mobil Marketlerimiz ise 25 ilçede hizmet verecek.”

YEREL ÜRETİCİLERDEN SAĞLANACAK

Satışa sunulacak etler, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş ilçelerindeki yerel üretici kooperatiflerinden sağlanacak. Bu adım, hem Ankaralılara ekonomik fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hem de yerel üreticileri desteklemeyi hedefliyor. Uygulama, 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market aracılığıyla gerçekleştirilecek.

MOBİL MARKETLERLE 25 İLÇEYE HİZMET

Mobil Marketler, Ankara’nın 25 ilçesinde dolaşarak uygun fiyatlı et ve kıymayı vatandaşlarla buluşturacak. Böylece, kent genelinde erişim kolaylığı sağlanarak daha fazla haneye ulaşılması planlanıyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından yürütülen bu proje, ekonomik koşulların zorladığı bir dönemde Başkentlilere nefes aldırmayı amaçlıyor.

RAMAZAN’A ÖZEL DESTEK

Piyasa fiyatlarının altında sunulan et ve kıyma, Ankaralıların temel gıda ihtiyaçlarına daha uygun koşullarda erişmesine olanak tanıyacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Uygun Fiyatlı Et Satışı Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 Mart 2025'te piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışı yapılacağını duyurarak, Ramazan'a özel destek vereceklerini açıkladı.
Gündem

BYD Tang: Türkiye’de Yüksek Fiyatlı SUV

BYD Tang, Türkiye'de 3.675.000 TL fiyatla satışa sunuldu. 570 beygir gücü, 530 km menzil ve 0-100 km hızlanma süresi 4,9 saniye. Lüks elektrikli SUV rekabete katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.