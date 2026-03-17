Ankara’da Uyuşturucu Operasyonları 29 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 8 – 14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU: 87 GÖZALTI, 29 TUTUKLAMA

Gerçekleştirilen baskınlar sonucunda belirlenen adreslerde 22 kilo 139 gram esrar, 5 bin 714 sentetik ecza, 1 kilo 560 gram kenevir tohumu, 620 ecstasy, 278 gram metamfetamin, 214 gram kokain, 153 gram bonzai, 67 gram A.M. maddesi, 66 gram eroin, 39 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 11 tabanca fişeği ve 70 bin 620 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 87 şüpheliden 29’u, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Gündem

Ülker Ramazan Bayramı İçin 77 Yeni Ürün Sunuyor

Ülker, 77 çeşit yeni hediyelik çikolata ve şekerleme ile bayram ziyaretlerine lezzet katmayı hedefliyor. İnovasyon odaklı ürün yelpazesiyle tüketicileri karşılamaya hazır.
Gündem

İstanbul’da Bayram Havası Uyarısı Yapıldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı süresince soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı açıklandı. Hava durumu tahminleri ise gün gün belirlendi.
Gündem

Tepebaşı’nda Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bisikletten düşen bir çocuk, gidonun göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gündem

ABD-İsrail İran Temasında Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Washington ve Tahran arasında 27 Şubat'tan sonraki ilk doğrudan temas gerçekleşti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.