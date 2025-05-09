Ankara’da Yağış, Trafiği Olumsuz Etkiledi

KUZEYDOĞU RÜZGARI VE YAĞIŞ ANKARA’DA YAŞAMI ETKİLİYOR

Ankara’da meydana gelen güçlü rüzgar ve sağanak yağış, yerel yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağışın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda belirgin su birikintileri oluştu.

YAĞIŞ TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU

Sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış yüzünden uzun araç kuyrukları görülüyor, bu durum ulaşımda aksamalara yol açıyor.

RÜZGAR, DÜKKANLARI VE AĞAÇLARI TEHLİKEYE ATIYOR

Belediye ekipleri, suyla kaplanan bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmaları yürütüyor. Güçlü rüzgar, kafe ve restoranların dış mekan sandalyelerini devirdi. Birçok vatandaş, rüzgarın etkisinden kaçmak için koşarak sığınacak yerler arıyor.

VALİLİK’TEN HALKA UYARI

Ankara Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli olacak şekilde etkili olacağını duyuruyor ve halkı muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.