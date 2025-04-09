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Ankara’da Yağmur: İstinat Duvarı Yıkıldı

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YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından ülke genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Özellikle Ankara’da meydana gelen yoğun yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası zemin kayması yaşandı ve Batıkent bölgesindeki istinat duvarı yıkıldı. Yıkılan duvar enkazı, yürüyüş yoluna denk gelirken, olayda yaralanan kimse olmaması büyük bir şans oldu. İhbarın yapılmasının ardından, bölgeye belediye ekipleri gönderildi. Güvenlik önlemleri alındığı alanda, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, meydana gelen göçük havadan görüntülendi.

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