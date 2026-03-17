Ankara’da Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda 87 Gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 8 ile 14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve temini gerçekleştiren kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU: 87 GÖZALTI, 29 TUTUKLAMA

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 22 kilo 139 gram esrar, 5 bin 714 adet sentetik ecza, 1 kilo 560 gram kenevir tohumu, 620 adet ecstasy, 278 gram metamfetamin, 214 gram kokain, 153 gram bonzai, 67 gram A.M. maddesi, 66 gram eroin, 39 gram skunk, iki hassas terazi, iki tabanca, 11 tabanca fişeği ve 70 bin 620 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 87 şüpheliden 29’u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.