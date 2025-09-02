Gündem

Ankara'daki Koku Sebebi Açıklandı

ankara-daki-koku-sebebi-aciklandi

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, kentte hissedilen yoğun duman ve is kokusunun nedenini belirledi. Yapılan açıklamada, “Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Meksika, ABD ile İş Birliği Yapacak

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ile güvenlik anlaşması yapmaya açık olduklarını ancak şartlarının kesinlikle korunması gerektiğini vurguladı.
Selimiye Camisi’nde Restorasyon Bitmek Üzere

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının son aşamalara geldiğini açıkladı.

