Ankara’dan Açıklama: “İsrail Türkiye’yi Vuramaz.”

İSRAİL’İN HAMAS HEYETİNE YÖNELİK SALDIRISI YENİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine yönelik İsrail’in gerçekleştirdiği bu saldırı, yeni tartışmaları gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıca, İsrail’in Türkiye’ye yönelik sanal medya paylaşımlarının da dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Ankara bu durum hakkında ne düşünüyor? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında konuyu aktardı.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİREBİLİR Mİ?

İsrail Türkiye’yi vurabilir mi? Konuştuğum kaynaklara göre, “Ona cesaret edemez.” Bu çıkarım iki temel noktada öne çıkıyor. İlk olarak, Türkiye bir NATO ülkesi. Buraya yönelik bir saldırı, NATO müttefiklerini de bağlayacak. NATO’nun 5. maddesi, bir üyesinin silahlı bir saldırıya uğraması durumunda, diğer üyelerin bu durumu, tüm üyelere karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendireceğini ve saldırıya uğrayan müttefike gereken yardımı sağlamak için gerekli eylemlerde bulunacağını ifade ediyor.

İSRAİL’İN FARKLI YAKLAŞIMLARI

İkinci nokta ise, “İsrail, Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkelerden farklı olduğunu biliyor.” kaynaklar, “Askeri operasyon yapamaz ama başka yol ve yöntemlerle Türkiye’nin iç durumunu karıştırabilir” diyor. Burada kastedilen 5. kol faaliyetleri. Örneğin, son günlerde “Suriye’de Türkiye’nin getirdiği tesisatı vurduk” algısı yaratma çabaları dikkat çekiyor. Ancak, konuştuğum kaynaklar bunun doğru olmadığını ve böyle bir girişimin ağır sonuçlar doğuracağını vurguluyor. Yani “Ne içeride ne de Suriye’de Türkiye’ye yönelik bir hareket etme ihtimali yok” ifadesi dikkatle aktarılıyor.

SANAL MEDYA FAALİYETLERİ

İsrail’in 5. kol faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanması, Türkiye içerisindeki algıyı yönetme amaçlı girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda, “Sanal medya Türkiye için en büyük beka sorunu haline geliyor” mesajı öne çıkıyor. Dolayısıyla, bu alanla ilgili olarak ciddi düzenlemelerin yapılması gerekliliği önem taşıyor. “Algı oluşturanların ve yalan yanlış bilgiler paylaşanların ağır cezai yaptırımlarla karşılaşacağı bilinci oluşturulmalı” mesajı veriliyor. Yani bu alanda yasal düzenleme ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor.