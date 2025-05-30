Ankara Tıp Hekimlerine Şiddete Tepki!

SAĞLIKTA ŞİDDETE TAHAMMÜL YOK

Ankara Tabip Odası, sağlık alanında meydana gelen şiddet olaylarına karşı sert bir duruş sergiledi. Oda, “Genç meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik bu saldırıya sessiz kalmıyoruz” ifadesiyle durumu kınadı. Sağlıkta şiddet vakalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan odaya göre, bu tür davranışlar aslında tüm sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

EYLEM VE PROTESTO KONTROL ALTINDA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 27 Mayıs günü, Çocuk Acil Servisinde görevli bir intörn hekimin hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmasını protesto etmek için toplandı. Bu bağlamda, iş bırakan intörn hekimler, Başhekimlik binasına yürüyerek burada bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta şiddete karşı duruşlarına vurgu yaparak, “Genç meslektaşlarımıza, öğrencilerimize destek için oradaydık” sözleriyle eylemi duyurdu.