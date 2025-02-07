Ankara ve İstanbul’da Sahte İçki Tehlikesi

SAHTE İÇKİ KABUSU GERİ DÖNDÜ

Sahte içki tehlikesi yeniden gündemde. Ankara ve İstanbul’da toplam 67 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte meydana gelen sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşın vefat ettiğini ve 20 kişinin hastanelerde yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13’ü tutuklanmış durumda. Vali Şahin, ele geçirilen yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün 62 tonunun Düzce ve Konya’dan, 40 tonunun ise il sınırları içinden elde edildiğini belirtti. Şahin, konuyla ilgili detayları paylaşarak, “Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13’ü tutuklanmış, 17’si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.” dedi.

İSTANBUL’DA DA SAHTE İÇKİ KURBANI

İstanbul’da da sahte içki tehdidi sürüyor. 1 Ocak’tan bu yana sahte alkol nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti. Valilik, bu süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda 29 ton sahte alkolün ele geçirildiğini, sahte veya kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatlarının iptal edildiğini açıkladı. Yetkililer, geçici tedbir olarak iş yeri sahipleri hakkında adli süreçlerin devam ettiğini belirtti. Geçen yıl toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu ifade edilerek, “Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır.” denildi.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içki, sadece koku ve tadıyla anlaşılmıyor. Uzmanlar, açık şişelerden şüphelenilmesi gerektiğini vurguluyor. Gerçek alkolün fiyatı belirli bir aralıkta bulunuyor. Bu nedenle normalden çok daha ucuz olan ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor. Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar mevcut. Etiket üzerindeki yazıların bulanık veya silik olması, bandrolün bulunmaması ya da sahte görünmesi bir uyarı işareti olabilir. Tadında ve kokusunda anormallik varsa içmeye karar vermeden dikkatli olunmalı. Şişenin kapağı da orijinaline göre farklı ya da gevşek olabilir. Bütün bunların yanı sıra, alkollü içeceklerin güvenilir ve lisanslı yerlerden alındığından emin olunması gerekiyor.

GİB UYGULAMASIYLA AYIRT ETMEK MÜMKÜN

GİB, mobil uygulaması üzerinden bondrollü ürün izleme sistemi ile sahte alkolün tespitine yardımcı oluyor. Şişe üzerindeki barkodun telefona okutulması yeterli. Sahte içki, içki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen bir üründür.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Sahte içki tüketimi maliyetli sonuçlar doğurabiliyor. Metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre zararlar değişiklik gösteriyor. Metil alkol yüksek toksisiteye sahip bir maddedir. 10 mililitre saf metanol, kalıcı körlüğe neden olabilirken, 30 mililitre ölümü tetikleyebilir. Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri arasında bilinç kaybı, baş dönmesi ve uyku hali yer alıyor. Sahte içki tüketimi göze giden sinirleri tahrip edebilir. Belirtiler genellikle 10 saat içinde ortaya çıkıyor ve bu süreçte birey, zarar görmeden fark edemiyor. 30 saat sonra vücuda ciddi zararlar vermeye başlıyor. Ayrıca beyindeki hasarlar nedeniyle hareket bozuklukları görülebiliyor.

ÖLÜME VARAN SONUÇLAR

Zehirlenmeler tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Metil alkol zehirlenmesi, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur ve bu durumdan kaçınılması son derece önemlidir.