Anker, Apple İle İş Birliği Yaptı

ANKER VE APPLE İŞ BİRLİĞİ

Anker, sürdürülebilir inovasyona olan ortak bağlılığını vurgulayarak Apple ile bir iş birliği kurdu. Anker’in %75 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen kasaları, çevresel etkiyi azaltma hedefinde önemli bir adım oluşturuyor. Yeni yüksek hızlı USB-C şarj cihazları artık Türkiye’deki Apple mağazalarında ve apple.com web sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

CEM BODUR’DAN AÇIKLAMALAR

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, iş birliği hakkında şunları söylüyor: “Her kanalda kullanıcılarımızla buluşmak bizim için öncelik. Dünyanın 1 numaralı şarj markası olarak, Apple ile gerçekleştirdiğimiz bu özel iş birliği, yalnızca ürünlerimizin daha geniş kitlelerle buluşmasını değil, aynı zamanda global vizyonumuzun da bir yansımasını temsil ediyor. Globalde başarıyla lansmanı gerçekleştirilen yüksek hızlı ve çevreye duyarlı USB-C şarj cihazlarımız, globalde başlayan Apple iş birliğimizin ardından şimdi de Türkiye’deki Apple mağazaları ve apple.com.tr üzerinden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Apple gibi dünyanın en prestijli markalarından biriyle aynı noktada yer almak, Anker’in güvenilirlik, performans ve tasarım konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.”

Anker’in yeni şarj cihazları, farklı şarj ihtiyaçlarını karşılamak için 30W, 50W, 70W, 150W ve 240W gibi çeşitli güç kapasiteleriyle kullanıcılara sunuluyor. GaN (Gallium Nitride) teknolojisi ile donatılan bu şarj cihazları, geleneksel silikon bazlı cihazlara göre daha hızlı şarj sağlıyor, daha az ısı üretiyor ve daha kompakt bir tasarıma sahip. Ayrıca, Dinamik Sıcaklık Sensörü ve Güç Ayarlama Çipi sayesinde bağlı cihazların güvenliğini sağlamak amacıyla sıcaklığı izleniyor ve güç çıkışı ayarlanıyor. Anker’in çevre dostu tasarımı, %75 geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ile geri dönüştürülebilir ambalajı ile çevreye duyarlı tüketiciler için ideal bir seçenek sunuyor.

APPLE İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞ ÜRÜNLER

Anker’in Apple mağazalarına özel şarj cihazları, Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air ve MacBook Pro gibi birçok cihazı yüksek hızla şarj edebiliyor. Seride yer alan bu ürünler, kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamak amacıyla tasarlanmıştır.