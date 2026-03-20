Ankette ABD Seçmen Görüşleri İran Saldırılarına Dair Belirgin Farklılıklar Gösterdi

Orta Doğu Anlayışı Enstitüsü (IMEU) Politika Projesi ve Demand Progress iş birliğiyle gerçekleştirilen anket, ABD’li seçmenlerin İran’a yönelik saldırılara dair düşüncelerini ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 56’sı bu tür saldırıların daha çok “İsrail’e fayda sağladığı” kanısında bulunurken, “ABD yararına olduğu” görüşünü savunanların oranı ise yüzde 29’dan ibaret.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını “doğru bulmayan” seçmenlerin oranı yüzde 53 olarak kaydedilirken, bu görüşü benimseyenlerin oranı yüzde 43’tür. Türkiye’deki seçmenlerin yüzde 43’ü, İran’a gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Partisine olan desteklerinin azalacağını belirtiyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 31’i ise bu durumun, Cumhuriyetçileri daha fazla desteklemelerine yol açacağını ifade ediyor. Anket, bu görüş ayrılıklarının yaş faktöründen etkilendiğini ve 45 yaş altındaki seçmenler ile 45 yaş üstündekiler arasında farklılıklar bulunduğunu gösteriyor.

YAŞ GRUPLARI ARASINDAKİ FARKLILIK

45 yaş altındaki katılımcıların yüzde 68’i, “İsrail’e desteği azaltacak” bir adayı tercih edeceklerini belirtirken, bu yaş grubunun üzerindeki seçmenlerin yüzde 56’sı “İsrail’e desteğe öncelik verecek” bir adayı seçme eğiliminde olduklarını bildiriyor. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 43’ü, “İsrail’in, ABD dış politikasında çok fazla etkisi olduğunu” öne sürerken, yüzde 41’i bu etkinin “uygun” seviyede olduğunu savunuyor.

SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Anket raporunda yer alan değerlendirmeye göre, “İran’la yaşanan savaş nedeniyle seçmenlerin kasım ayında (Kongre seçimlerinde) Cumhuriyetçilere destek verme olasılığı azalırken, genç Cumhuriyetçiler de Cumhuriyetçi liderlikten uzaklaşmaya devam ediyor.” ifadesi dikkat çekiyor. Bu durum, önümüzdeki seçimlerde parti dinamiklerinin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları sunmakta.