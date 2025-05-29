Anlaşma İle İşçi Maaşları Artıyor

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ UZLAŞIYLA SONUÇLANDI

Marmara Galvaniz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutabakatla sona erdi. Bu anlaşma çerçevesinde işçi maaşlarına yüksek oranlı zam yapılırken, sosyal yardımlarda da önemli artışlar sağlandı. İzmit, Gebze ve Çorlu’da faaliyet gösteren üç ayrı fabrikada çalışan toplam 270 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. Marmara Galvaniz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında varılan anlaşmanın iki yıl süreyle geçerli olduğu açıklandı.

MAAŞLARA YÜZDE 57’YE VARAN ZAM

Gerçekleşen anlaşmaya göre, işçilere ilk altı ay için net 60 bin TL maaş ödenecek. İkinci altı ayda ise maaşlar ortalama 77 bin 500 TL seviyesine yükseliyor. Bu düzenleme ile ilk altı ayda çalışanların maaşlarında yüzde 57, ikinci altı ayda ise yüzde 29 oranında artış sağlanmış olacak.