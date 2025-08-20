Ekonomi

Anlaşma Sağlanamadı: Memurlar Hakeme Gidiyor

ZAM GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Milyonlarca memur ve emekli memuru, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında istediği zam oranını hükümetten alamadı. Memur-Sen, sürecin sonlarına yaklaşırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine iletme kararı aldı. Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7, 2027 yılı için ise ilk altı ayda %4 ve ikinci altı ayda %4 oranında zam teklifi sundu. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te yapılacak olan 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yenilendi.

GÖRÜŞMELER KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NA TAŞINDI

Bundan sonraki aşamada, taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun yapılmasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu “oransal zam” konusunu ele alacak. 11 üyeden oluşan kurulda karar, oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre, kurul ikinci altı ayda yapılacak olan zam oranlarını 31 Ağustos tarihine kadar belirleyecek.

