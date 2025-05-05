Anne Cinayetinde Korkunç Gerçek! Oğlu Şikayet Etmedi

OLAYIN BAŞLANGICI VE TARTIŞMA

Önceki akşam 60 yaşındaki Saliha Karayaka’nın evinden yükselen tartışma sesleri komşuları harekete geçirdi. Komşular, durumu polise bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine evde inceleme yapan polis, Karayaka’nın aile içi bir tartışmanın yaşandığını belirterek şikayetçi olmadığını söylediğini aktardı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, binadan ayrılmak üzereyken tekrar yüksek sesle tartışmalar duyuldu. Bunun üzerine ekipler, eve geri dönerek kapının açılmaması nedeniyle itfaiyeden yardım talep etti. İtfaiye ekipleri, içeri girdiklerinde Karayaka’yı vücudunda bıçak darbeleriyle kanlar içinde buldu.

KURBANIN DURUMU VE ŞÜPHELİ

Olayın ardından, ambulansla hastaneye kaldırılan Saliha Karayaka maalesef kurtarılamadı. Anneyi bıçaklayarak hayatına son veren M.K. (28) ise gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, M.K.’nın 1.40 promil alkollü olduğu ve 27 suç kaydı olduğu, bunlardan 7’sinin uyuşturucu ile ilgili olduğu öğrenildi.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka, dün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Oğlu M.K., mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.