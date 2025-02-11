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Anne Cinnet Getirdi: İki Çocuk Öldü

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OLAYIN HİKAYESİ

Keçiören semtinde bulunan Ayvalı Mahallesi’nde yaşayan bir kadın, cinnet geçirerek çocuklarının bileklerini kesti. Maalesef, iki çocuk yaşamını yitirdi ve bir çocuk ağır yaralandı. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunumuyla yayımlanan Kanal D’nin popüler programı “Neler Oluyor Hayatta”, bu korkunç olayın detaylarını ele aldı. Canlı yayına bağlanan kadının eniştesi Mehmet Altuğ, önemli bilgiler paylaşarak durumu aydınlattı.

MEHMET ALTUĞ’UN AÇIKLAMALARI

“Serpil’in herhangi bir hastalığı yoktu. Genç kızlık döneminde yani bundan 15 yıl evvel depresyon geçirmiş ama başka bir hastalığı yoktu. Zaten 7-8 yıldır da bizim yanımızdaydı, aynı mahallede oturuyoruz. Çocuklarına sahip çıkan, şen şakrak bir kadındı. Abdestinde, namazında olan tertemiz bir bayandı” diyerek Serpil Dereci’nin durumunu aktardı.

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