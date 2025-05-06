Gündem

Anne Kanalda Düşen Çocuğunu Kurtardı

anne-kanalda-dusen-cocugunu-kurtardi

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE TRAJEDİ

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Günaltı Mahallesi’nde, 6 yaşındaki A.O.D., evlerinin çevresinde oynadığı sırada dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Annesi Mine D., durumu anında fark ederek düşünmeden suya atladı ve bilinci kapalı olan oğlunu kurtarmayı başardı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, anne ve çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük çocuğun durumu ağır olarak değerlendirilirken, ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne sevk işlemi yapıldı. Annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

A.O.D. Kanalda Düşerek Anneden Kurtuldu

Nizip'te annesi tarafından bir sulama kanalından kurtarılan 6 yaşındaki çocuk hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Mardin’in Meraları Güneş Enerjisiyle Sulanıyor

Mardin'deki meralarda hayvan otlatma alanları, güneş enerjisi kullanılarak su kaynaklarına erişim sağlıyor. Bu uygulama, tarımsal faaliyetleri destekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.