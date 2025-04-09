Anne Kızını Öldürdü, İntihar Dedi

SAMSUN’DA KAN DONDURAN CİNAYET

Samsun’da, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşen korkunç olayda Tuba Bahar Günaydın (34) ile annesi Sultan Günaydın (59) arasında saat 03.30 sıralarında tartışma yaşandı. Tartışma, evin banyosunda boğuşmaya dönüştü.

BANYODA BOĞUŞMA YAŞANDI

Tartışmanın derinleşmesi sonrasında, anne ve kızı arasında banyoda bir boğuşma meydana geldi. Anne Sultan Günaydın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızının bileğini kesip intihar ettiğini söyleyerek ihbarda bulundu. Ancak yapılan incelemelerde, Tuba Günaydın’ın boğazının sıkıldığı ve boynunun kırılarak öldürüldüğü belirlendi. Ayrıca, Sultan Günaydın’ın kızı Tuba’nın intihar süsü vermek amacıyla bileğini kestiği ortaya çıktı. Tuba’nın cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.

CİNAYETİ İTİRAF EDEN ANNE TUTUKLANDI

Sultan Günaydın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cani anne, ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını belirtti ve gittiği sırada kendisine saldırdığını iddia etti. Ölümlerin ardından olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Günaydın, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

TRAJİK BİR GEÇMİŞİ VAR

Tuba Günaydın’ın ağabeyinin 2021 yılında Hakkari’de şehit olduğu ve aynı yıl eşinden boşandığı öğrenildi. Tuba, Malatya’da biriktirdiği parasıyla bir psikolojik danışmanlık kliniği açmıştı. Ancak, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremde kliniği yıkılmıştı. Mülk sahibinin vefatı nedeniyle ödediği kirayı geri alamayan Tuba Günaydın, maddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Samsun’a taşındıktan sonra özel okullarda öğretmenlik yapan Günaydın, son olarak bulunduğu Sakarya İlkokulu’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olarak görev almıştı. Aynı zamanda, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan ve sağ bacağında kısmi felç geçiren Günaydın’ın annesiyle yaşadığı, babasının ise Malatya’da ikamet ettiği bilgisi alındı.