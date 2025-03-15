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Anne ve Çocukları Soba Gazından Öldü

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KAYSERİ’DE SIKIŞTIRAN BİR FACİA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Selçuklu Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir binanın bodrum katında üzücü bir soba faciası meydana geldi. Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ile M.A.’dan bir süre haber alamayan akrabaları, durumu merak ederek eve gitti. İçeri giren aile bireyleri, anne ile iki çocuğunu hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, anne ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, M.A., D.A. ve M.A.’nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılabilirdi. Cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilişkin soruşturma da başlatıldı.

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