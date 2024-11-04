Anneanne Torununu Bulmak İçin Mücadele Ediyor

ANNEANNE TÜM ÇABALARINA RAĞMEN HÜSEYİN’DEN HABER ALAMIYOR

Anneanne Emsal Aslan, anne-babası ayrı olan ve kendisiyle beraber büyüyen torunu Hüseyin Sebeb’i bulmak için günlerdir kapı kapı dolaşıyor. Yetkililere ulaşma çabasında olan Arslan, torununa ulaşabilme umuduyla bekleyişini sürdürüyor. Emsal Arslan, torununun kaybolma sürecini şöyle anlatıyor: “16 Ağustos’tan beri torunum kayıp. Birkaç arkadaşı bana gelip Hüseyin’in emaneti olduğunu söyleyerek bana bazı sözler verdiler. Hüseyin’i birkaç güne kadar getireceklerini söylediler. Ancak o gidiş, bir daha geri dönüş olmadı. Sonradan öğrendik ki torunum Yunanistan’a götürülmüş. Torunum, tekne boyamak için Marmaris’e gitmişti fakat onu götüren kişiler insan kaçakçılığı yapıyormuş. Hüseyin 16 yaşında, bu işlerle ilgisi olamaz. Kaptanın öldüğünü duyduk, iddialara göre Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaptanı vurmuş ve Hüseyin ile diğer çalışanları gözaltına almışlar.”

YARDIM ÇAGRISI YAPILDI

Emsal Arslan, torununun başına gelenlerden dolayı büyük bir üzüntü içinde. Yetkililere ve halkına seslenerek “Ablam beni kurtarın” şeklinde bir mesaj gönderen Hüseyin’in durumu, aileyi derinden etkiliyor. Aile, yaşadığı bu zor dönemde torunlarının bir an önce bulunmasını umuyor ve yetkililerden yardım bekliyor. Arslan, tüm dünya tarafından tanınan bir sorun olan insan kaçakçılığına dikkat çekerek, insanların bu tür olaylarla karşılaşmamaları gerektiğini ifade ediyor. Bu süreçte pek çok insanın kendilerine destek olmalarını ve Hüseyin’in yaratmış olduğu duygu yoğunluğunun daha fazla yayılmasını umuyor. Torunu için her türlü çabayı göstermeye hazır olan Emsal Arslan, bu mücadelede yalnız kalmamak için elinden geleni yapıyor.