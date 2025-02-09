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Annelerini Takip Eden Ünlü Çocuklar

annelerini-takip-eden-unlu-cocuklar

ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI DİZİDE YER ALIYOR

Ünlü aktörler Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar’ın Arts University Bournemouth’un oyunculuk bölümünden mezun olan kızı Ada Yarar, “Yeni Hayat” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Genç yetenek, dizide ‘Yasemin’ isimli karakteri canlandıracak.

HAPİSHANEDEN KAÇIŞ MACERASI

Belçim Bilgin, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hira Koyuncuoğlu’nun önemli rollerini üstlendiği dizi, hapishaneden firar eden üç kadının Yeni Hayat isimli bir kasabadaki serüvenlerini konu alıyor. Alphan Dikmen’in yazıp yönettiği bu yeni yapım toplamda 10 bölümden oluşacak.

ÜNLÜ ANNE BABALARIN ‘ÜNSÜZ’ ÇOCUKLARI

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Suçlu Adam Tehditle Çocuğu Ağlattı

Bağcılar'da ters yönde giden sürücü Hakan A., yol verme meselesi yüzünden Kadir D. ile tartıştı. Hakan, Kadir’in üzerine yürüyerek tehditte bulundu; yanındaki çocuk ise ağladı.
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Karayip Depremi Tsunami Korkusu Yarattı

Karayipler'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Meksika Körfezi'nde dev tsunami dalgalarına yol açarak halk arasında büyük panik yarattı.

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