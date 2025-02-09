Annelerini Takip Eden Ünlü Çocuklar

ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI DİZİDE YER ALIYOR

Ünlü aktörler Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar’ın Arts University Bournemouth’un oyunculuk bölümünden mezun olan kızı Ada Yarar, “Yeni Hayat” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Genç yetenek, dizide ‘Yasemin’ isimli karakteri canlandıracak.

HAPİSHANEDEN KAÇIŞ MACERASI

Belçim Bilgin, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hira Koyuncuoğlu’nun önemli rollerini üstlendiği dizi, hapishaneden firar eden üç kadının Yeni Hayat isimli bir kasabadaki serüvenlerini konu alıyor. Alphan Dikmen’in yazıp yönettiği bu yeni yapım toplamda 10 bölümden oluşacak.

ÜNLÜ ANNE BABALARIN ‘ÜNSÜZ’ ÇOCUKLARI