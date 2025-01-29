“Annem Ankara 8. Bölüm Özeti”

BEKLENEN GÜN GELDİ

Dizinin önceki bölümünde, Zuhal’i vurarak tutuklanan Nazan, ilk duruşması için mahkemeye çıkar. Zuhal, duruşmaya avukatıyla katılırken, duruşma esnasında Hasan’ın ifadesini değiştirdiğine dair bilgi aldığında büyük bir şok yaşar.

ŞOK EDİCİ GELİŞMELER

Hasan’ın ifade değişikliği, Zuhal üzerinde derin bir etki bırakır. Bu durum, mahkemede yaşananların gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir. Zuhal, bu durumu nasıl yöneteceğini düşünmeye başlar.

NELER OLACAK?

Zuhal’in bu durumu nasıl etkileyeceği ve Nazan’ın akıbetinin ne olacağı, izleyiciyi düşündüren bir sorudur. Gelecek bölümlerde bu gelişmelerin sonuçları merakla bekleniyor.