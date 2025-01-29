Annem Ankara’da Krizli Anlar Yaşandı

BAŞROL OYUNCULARI VE DİZİNİN KONU KISMI

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM yapımı “Annem Ankara” dizisinin sekizinci bölümü izleyiciyle buluştu. Son bölümde yaşanan olaylar dikkat çekti. Önceki bölümde, Zuhal’i vurduğu gerekçesiyle tutuklanan Nazan, ilk duruşmasına katıldı. Mahkemeye avukatıyla gelen Zuhal, Hasan’ın ifadesini değiştirdiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. “Nazan Öcal suçsuzdur!” açıklamasıyla karşılaşan Zuhal, duruşma salonunu terk etti.

HASAN’IN İFADESİ VE KARGAŞA

Yeni bölümde, Hasan, Nazan’la ilgili davada, hem karakolda hem de mahkemede olayın tamamen bir kaza olduğunu söyleyerek Nazan’ı savundu. Zuhal, Hasan’ın bu ani değişikliğine bir anlam veremediği için durumu kabullenemedi ve salonu terk etti. Hasan ise, durumu anlatmak için Zuhal’in peşine düştü ve ona “Çocuklar için her şeyi yaptım” dedi. Ancak Zuhal, sert bir şekilde tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada ev sahibi, Zuhal’in evi boşaltmasını istedi. Durumu kabullenemeyen Zuhal, ev bulma arayışına başladı.

AİLE İÇİ GEÇİRMELER VE SIRLAR

Annesinin vefatından sonra Aysel, kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına yerleşti. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu öğrendi. Suphi, Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek istese de yanlış bir anlaşılma yüzünden kötü durumlarla karşılaştı. Hasan, Zuhal ile yaşadığı sorunları aşamayarak evden ayrıldı ve bu durum Burak ile çocuklar üzerinde derin bir etki yarattı. Ayça, babasının evden gitmesinin ardından annesi Seçil ile zor bir konuşma yaptı. “En kötü kalpli, en çıkarcı, en acımasız insansın. Ben de gidersem seni bu dünyada seven insan kalmayacak, o yüzden buradayım” dedi.

NAZAN’LA YÜZLEŞME VE YENİ GELİŞMELER

Zuhal, Nazan’ı görmek için cezaevine gitti ve rakibine meydan okudu. “Sevdiklerime zarar verirsen seni öldürürüm Nazan!” diyerek tehdit etti. Güneş, ailesinin yeni yıl sürprizi için albümde gezinirken, Burak’ın fotoğrafını görünce şaşırdı. Adliyede Vahide ile kesişen Önder, ona Burak ve Ayça hakkında konuşma fırsatı buldu. Kendisine boşanma davası açıldığını öğrenen Seçil, Vahide ve Önder’in yakınlığını görünce kafasında yeni senaryolar yazmaya başladı. Ekmek bayiine gittiğinde Aysel’i gören Seçil, kardeşiyle ilgili şüphelerini büyüttü.

DİZİNİN FİNALE YAKLAŞMASI

Nazan, cezaevinden çıkarak, ekonomik sıkıntılar çeken Hasan ise yılbaşı hediyeleri için Zuhal’in yanına gitti. Ancak, eski eşinin her sözü onu derinden etkiledi. Zuhal, Burak, Başar ve Bağış’la birlikte gelen hediyeleri açarken ardı ardına okunan notlar Zuhal’i etkiledi. Suphi, Mesude’ye duyduğu aşkla ilgili planında başarısız olmayarak sonunda açılma fırsatı buldu. Dizi finale yaklaşırken Zuhal, çocuklarıyla yılbaşı gecesini geçirirken; Vahide de ablası, abisi ve yengesiyle kutlama yapıyordu. Ancak emlakçıdan gelen mesaj kutlamalarına gölge düşürdü: “Sizin kiracınız evi boşaltmayacak.” Aynı anda Nazan ve Hasan, iki farklı yerde silahların namlusu altında kalmıştı… Ve silahlardan biri patladı…