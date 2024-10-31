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“Annem Ankara” Setinde Bayram Kutlaması

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ANNE ANNEM ANKARA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Kanal D’nin yeni sezondaki farklı ve iddialı projelerinden biri olan “Annem Ankara” dizisinin çekimleri hız kesmeden sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da dinlenmeyen ekip, sette özel bir kutlama gerçekleştiriyor. Dizide Zuhal karakterini canlandıran Bergüzar Korel, ay-yıldızlı bayrağın önünde pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

ÖZEL KLARET HAZIRLANDI

“Annem Ankara” ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özenle hazırlanmış klaket kullandı. Çekimler sırasında “Yaşasın Cumhuriyet” yazısını taşıyan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının bulunduğu bu özel klaket, dizi çekimlerine anlam katıyor.

YAKINDA EKRANDA

Dizinin yayın tarihi ve detayları, izleyiciler tarafında merakla bekleniyor.

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